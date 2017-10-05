Избирком: электронное голосование стартовало в Эстонии без сбоев

Доступ в интернет-среду по адресу открылся сегодня в 9 часов утра и, по словам Прийта Винкеля, имеющие право голоса жители Эстонии активно приступили к голосованию, пишет rus.err.ee.

"За первые два часа голосования в интернете проголосовали в общей сложности 5670 человек, то есть, люди очень интенсивно приступили к голосованию. Эта цифра более или менее сравнима с общим количеством голосующих в первый день и в первые часы и в прежние годы. Она не больше и не какая-то особенная и вполне характерна для начала голосования", - сказал Винкель.

Сбоев и прочих технических проблем не возникло, а если у кого-то из пользователей возникнут сложности, организаторы голосования без помощи его не оставят, заверил Винкель.