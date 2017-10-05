Фото: микроавтобус с пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие

Старший комиссар полиции Каймар Карм, который сам был на месте, сказал Valgamaalane, что в ДТП пострадали четыре человека. Их травмы не тяжелые, и все они взрослые люди. «Три человека доставлены в Валгаскую больницу, четвертому первую помощь оказали на месте», - говорит Карм.

По его словам, всего в микроавтобусе находились 12 человек, один из которых был младше 15 лет: «Самый молодой пассажир не пострадал».

Причина ДТП пока выясняется. Известно, что микроавтобус ехал из Люллемяэ в сторону Валга и вылетел с дороги на месте, где Люллемяэ-теэ пересекается с шоссе Валга - Выру. «По словам водителя микроавтобуса, ДТП произошло, поскольку не работали тормоза», - сказал Карм.

Была ли превышена скорость, выяснится в ходе расследования.

Полиция уже установила, что водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Для пассажиров ремней безопасности в микроавтобусе нет.

Руководитель Валгаской больницы Марек Сеэр сказал в четверг днем, что, по его сведениям, в больницу были доставлены шесть человек. «Провели первичный осмотр и лечение. Насколько я знаю, никто не был госпитализирован и все были отправлены на домашнее лечение», - сказал Сеэр.

Руководитель валгаского отделения Atko Bussiliinid Тоомас Турган сказал, что не может сейчас комментировать техническое состояние микроавтобуса, поскольку автомобиль был отправлен на экспертизу. Он заверил, что техническое состояние микроавтобусов проверяется каждый день и неисправность тормозов - пока только слова водителя. «Утром микроавтобус был в порядке. Но экспертиза скажет точно, что там было и чего там не было», - говорит Турган.