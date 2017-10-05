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Фото: в Эстонии уже появились первые сугробы

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Житель города Синди Урмас Саард заметил после утреннего града, что возле водосточной трубы его дома образовался сугроб, который и после обеда не растаял.

Саард рассказал Pärnu Postimees, что после утреннего града около 10 часов возле водосточной трубы своего дома увидел сугроб. «Сначала подумал, что это пена, но, дотронувшись рукой, убедился, что это твердый снег», - говорит он.

По словам Саарда, к 15.00 сугроб так и не растаял. «Я удивлен, почему снег не растаял полностью, хотя на улице плюсовая температура», - говорит житель Синди.

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