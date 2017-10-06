На реке перевернулась лодка, один человек утонул

На месте происшествия выяснилось, что 77-летняя женщина, на которой был спасательный жилет, смогла самостоятельно добраться до берега, а 79-летний мужчина без спасательного жилета ушел под воду. Спасшаяся женщина была передана скорой помощи, позже ее отправили на домашнее лечение.

Спасатели Хаапсалу и Лихуда, а также спасатели-добровольцы Кымси начали поисковые работы. Около 14.30 была найдена лодка, но не утонувший мужчина. Спасатели искали жертву до половины шестого. Далее поисками занялись водолазы. Около семи часов утопленник был найден, недалеко от лодки, но глубоко под водой.

Советник бюро Ляэнеского Спасательного центра Пирет Сейре выразила соболезнования близким погибшего. По ее словам, этот трагичный случай еще раз доказывает, насколько важно надевать спасательный жилет, поскольку именно он может спасти жизнь.