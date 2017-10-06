Смотрите, какие продукты больше всего подорожали в Эстонии за год

Товары в сравнении с сентябрем 2016 года подорожали на 3,7 процентов, а услуги — на 3,5 процентов. Департамент статистики сообщает, что административно регулируемые цены в сравнении с сентябрем прошлого года выросли на 7,4 процента, а нерегулируемые — на 2,7 процентов.

По сравнению с прошлым сентябрем на индекс потребительских цен сильнее всего повлияло 5,8-процентное подорожание продуктов питания и неалкогольных напитков, составившее более трети общего роста цен. Треть этого роста в свою очередь связано с 12,5-процентным подорожанием молока, молочных продуктов и яиц, а также 26,4-процентное подорожание жиров. 2,9-процентное подорожание мяса и мясных продуктов и 8,7-процентное подорожание свежих фруктов составили по одной десятой роста цен.

Рост цен на алкогольные напитки и табак составил одну пятую роста цен в целом, более половины этого роста — 26-процентное подорожание пива, а одна шестая — 6,2-процентное подорожание табачных изделий. Также на индексе заметно отразился рост цен на топливо. Бензин подорожал на 11,3 процента, а дизельное топливо на 9,8 процента. Из продуктовых товаров масло подорожало на 47 процентов, нежирное молоко на 25 процентов, а картофель на 20 процентов.

По сравнению с августом в сентябре на индекс потребительских цен сильнее всего повлияло завершение сезонных распродаж одежды и обуви, а также появление в продаже новых сезонных товаров. За месяц продукты питания и неалкогольные напитки подешевели на 1 процент, овощи на 7,6 процента, а рыба и рыбные изделия на 3,3 процента. Кроме того, купленные на сентябрь авиабилеты были дешевле на 11 процентов, а гостиничные услуги — на 9 процентов.