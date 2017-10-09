Президент Эстонии не помиловала убившего свою семью заключенного

В конце прошлого месяца президент Керсти Кальюлайд просмотрела 21 прошение о помиловании и оставила их все без удовлетворения. Среди прочих продолжит сидеть за решеткой и 1972 года рождения Райнар Роос. Он и раньше просил у главы государства помилования, но безрезультатно.

Согласно обвинению, пьяный Роос убил свою 23-летнюю жену Яну и сына в возрасте 2,5 лет ночью 4 июня 1999 года в Харьюмаа в Аэгвийду в одной из квартир на улице Казе. Ранее наказанный за воровство Роос оставил без матери, брата и отца своего четырехлетнего сына, который в ту ночь по счастливой случайности был у родственников.

Роос утверждал в суде, что неизвестные преступники избили его в ту ночь в его квартире и убили потом жену и сына. Позже он уже говорил СМИ, что его жена убила их общего сына, после чего он убил ее.