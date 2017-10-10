Тийт Вяхи: нас превратили из ворот ЕС в форпост войны

«До тех пор, пока мы не желаем налаживать связи с восточным соседом, чтобы в регион пришли частные инвестиции, государство должно вкладывать свои деньги в развитие Северо-Востока», - отметил в интервью Rus.Postimees основатель и собственник Силламяэского порта, бывший премьер-министр Тийт Вяхи.
«Наши политики забыли об Ида-Вирумаа. В дальшем это может аукнуться большими проблемами, которых будет уже не решить за счет натовских истребителей», - добавил он.
«Я не перестаю удивляться тому, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приезжает к нам не с делегацией инвесторов и бизнесменов, чтобы посетить Нарву или Силламяэ, а сразу же отправляется в Тапа прокатиться на британском танке. Как же так? Ведь дружба начинается не с танков или пушечных мишеней, а всегда завязана на бизнес-сотрудничество и культуру», - начал беседу предприниматель, предупреждая вопросы.
– Чего не хватает экономике Эстонии?
Несмотря на то, что наш рынок искусственно направлен в одну сторону, экономика растет. Мы справимся, как справляется и Россия.
– Очевидно, что санкции и антисанкции не работают. Инициаторы этих ограничений рассчитывали, что тем самым они парализуют экономику России. Но ничего подобного не произошло.
Мои российские партнеры в частных беседах выражают готовность развивать сотрудничество, но просят при этом не ликвидировать санкции. Причина проста: российская экономика растет, пищевая промышленность – на подъеме и т.д.
Спустя несколько лет после введения санкций и эстонская экономика вошла в плюс. Сейчас не стоит паниковать и срочно ее остужать. В сравнении с постоянными ценами (без учета инфляции), мы впервые за 12 лет имеем дело с позитивным кварталом (рост достиг 5,6%). До этого у нас был нулевой прирост в постоянных ценах. Подождем еще три квартала и будем делать выводы.
С моей точки зрения, Таллинн развивается хорошо. В Пярну, Тарту и некоторых других регионах – с экономикой тоже всё стабильно. Не справляется только Ида-Вирумаа.
20 лет назад я думал, что самые лучшие перспективы для бизнесменов открываются на Северо-Востоке, который расположен между ЕС и ЕАЭС.
Я начал строить там Силлмамяэский порт, потому что считал этот регион воротами и лицом Евросоюза. Но, к сожалению, за эти годы нас превратили из ворот ЕС в форпост войны.
– В чем же суть проблемы?
– Инвестиции не пойдут туда, где то и дело то президент готовится к войне, то премьер позирует на фоне истребителей, то британский министр взбирается на танк в Тапа, предложив затем обустроить Сирт: превратить его во второй Дубай, убрав все трупы с ливийских пляжей. Кто же станет в такой ситуации инвестировать? Кто будет вкладывать свои средства в регион, который перестал быть мостом между Западом и Востоком, превратившись в передовую будущей третьей мировой войны?
Ворота ЕС - закрыты. Мы оказались задним двором Евросоюза. Уверен, что Ида-Вирумаа своими силами с этой ситуацией не справится. Регион нуждается в государственном внимании.
Долие годы наши топ-политики вообще не заглядывали в Ида-Вирумаа. Лишь в последнее время члены КабМина стали посещать Северо-Восток. Никто не хочет соваться туда, где много проблем. Гораздо проще ведь перерезать ленточки там, где нет проблем.
Наши политики забыли об Ида-Вирумаа. В дальшем это может аукнуться большими проблемами, которые уже будет не решить за счет натовских истребителей.
В госбюджете Эстонии запланированы на 2018 год расходы на оборону в объеме 2,2%. Это на 100 млн евро больше, чем год назад. Уверен, что безопасность достигается не за счет покупки танков, пулеметов, огнестрельного оружия или патронов. Безопасность начинается с экономической стабильности для населения и широкой поддержки этой политики со стороны граждан. В настоящее время почти вся молодежь Ида-Вирумаа стремится уехать в Таллинн или куда-то еще дальше. Уже давно пора задуматься о будущем Северо-Востока! А будущее этого региона – в привлечении инвестиций.
– Справится ли регион со своими проблемами?
– Недавно порт Силламяэ посетил бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас. На конференции в Ида-Вирумаа он отметил, что, будь здесь ещё аэропорт и бизнес-центр на базе Кренгольма, чем вам не «чудо» для инвесторов? Правда, возможно нечто подобное при условии, что ворота ЕС не будут закрыты. А кто должен построить такой аэропорт, которым смогли бы воспользоваться в первую очередь бизнесмены, весьма дорожащие своим временем? Думаю, что как-раз государству стоило бы озаботиться этим вопросом.
За счет чего? Пустите часть средств из оборонного бюджета в развитие Северо-Востока!
Нарва – третий по величине город Эстонии, но этого совсем незаметно. Нарва по-прежнему остается городом с бледным серым лицом.
Численность населения падает, процент эстонцев меньше, чем в советское время.
Перед Нарвой не поставлено никаких больших задач на будущее. И без помощи государства здесь не обойтись. В том же Силламяэ ситуация обстоит иначе. Там наконец-то построена крупная современная транспортная развязка с туннелем, которая развела автомобильное шоссе и железную дорогу. 13 лет назад именно Силламяэский порт вышел с такой идеей, которая теперь успешно реализована государством.
– При этом вы сами пока инвестиции в Силламяэ притормозили. А как поступили ваши российские партнеры? Будет ли в Силламяэ всё-таки построен новый аммиачный терминал и НПЗ? Эти планы по-прежнему в силе или отложены в долгий ящик?
Всё по-прежнему остается в силе, но я пока не могу подтвердить, что в ближайшем будущем будут запущены два вышеназванных проекта. На данный момент в порту строится железная дорога, ведущая вниз к причалам. Она будет готова к 1 июля 2018 года. Кроме того, свершившийся проект контейнерного терминала в порту Силламяэ буквально на днях получил приз в номинации «Дело года».
Мы намерены привести в Силламяэ пассажирские суда и круизные лайнеры. Полагаю, что в этом проекте государство тоже могло бы поучаствовать, поскольку его запуск оживит развитие всего региона.
Это сравнимо с тем влиянием, которое оказывет на развитие Таллинна Старый порт и компания Tallink со всеми её пассажирскими и круизными судами.
Отмечу, что я не против строительства «Рэйл Балтики». Пусть у нас будет европейская железнодорожная колея шириной 1435!
Только она не должна рассматриваться в качестве альтернативы российской колеи 1520. Узкая колея откроет дополнительные возможности для грузовых терминалов и т.д. Однако матрицей должна остаться широкая колея, которая обеспечит движение грузопотоков до Москвы, Казахстана, Владивостока и Китая.
– Бытует мнение, что Эстония превратились из страны с либеральной экономикой, нацеленной на привлечение инвестиций, в проектозависимую страну, полностью перенявшую бюрократический образ мышления ЕС. К чему это может привести?
С либеральной экономикой в Эстонии всё нормально. Налоговая система у нас в порядке. Уверен, что и «Рэйл Балтика» откроет новые возможности.
Пора начинать восстанавливать отношения и бизнес-связи с восточным пространством. Иначе мы окажемся отрезаны от Востока.
Тот же Дубай, Сингапур, Нидерланды давно открыты всему миру. Мы же по привычке говорим, что во всем виновата Россия. Хотя во многом виноваты и наши политики, которые отказываются встречаться с российскими партнерами. До тех пор, пока не будет официальных встреч, мы не сможем использовать все свои возможности.
У нас могут быть разногласия, но их нужно всем вместе обсуждать, а не отсиживаться в углу. По-моему, это просто глупо. Именно отсутствие нормальных соседских связей оказывает сегодня огромное негативное влияние на экономику Ида-Вирумаа.
До тех пор, пока мы не желаем налаживать контакты с восточным соседом, чтобы в регион пришли частные инвестиции, государство должно вкладывать свои деньги в развитие Северо-Востока.
То есть, строить за свой счет театры, спортзалы, аэропорты и бизнес-центры. Иначе мы потеряем этот регион.
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