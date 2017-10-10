Тийт Вяхи: нас превратили из ворот ЕС в форпост войны

«Наши политики забыли об Ида-Вирумаа. В дальшем это может аукнуться большими проблемами, которых будет уже не решить за счет натовских истребителей», - добавил он.

«Я не перестаю удивляться тому, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приезжает к нам не с делегацией инвесторов и бизнесменов, чтобы посетить Нарву или Силламяэ, а сразу же отправляется в Тапа прокатиться на британском танке. Как же так? Ведь дружба начинается не с танков или пушечных мишеней, а всегда завязана на бизнес-сотрудничество и культуру», - начал беседу предприниматель, предупреждая вопросы.

– Чего не хватает экономике Эстонии?

Несмотря на то, что наш рынок искусственно направлен в одну сторону, экономика растет. Мы справимся, как справляется и Россия.

– Очевидно, что санкции и антисанкции не работают. Инициаторы этих ограничений рассчитывали, что тем самым они парализуют экономику России. Но ничего подобного не произошло.

Мои российские партнеры в частных беседах выражают готовность развивать сотрудничество, но просят при этом не ликвидировать санкции. Причина проста: российская экономика растет, пищевая промышленность – на подъеме и т.д.

Спустя несколько лет после введения санкций и эстонская экономика вошла в плюс. Сейчас не стоит паниковать и срочно ее остужать. В сравнении с постоянными ценами (без учета инфляции), мы впервые за 12 лет имеем дело с позитивным кварталом (рост достиг 5,6%). До этого у нас был нулевой прирост в постоянных ценах. Подождем еще три квартала и будем делать выводы.

С моей точки зрения, Таллинн развивается хорошо. В Пярну, Тарту и некоторых других регионах – с экономикой тоже всё стабильно. Не справляется только Ида-Вирумаа.

20 лет назад я думал, что самые лучшие перспективы для бизнесменов открываются на Северо-Востоке, который расположен между ЕС и ЕАЭС.

Я начал строить там Силлмамяэский порт, потому что считал этот регион воротами и лицом Евросоюза. Но, к сожалению, за эти годы нас превратили из ворот ЕС в форпост войны.

– В чем же суть проблемы?

– Инвестиции не пойдут туда, где то и дело то президент готовится к войне, то премьер позирует на фоне истребителей, то британский министр взбирается на танк в Тапа, предложив затем обустроить Сирт: превратить его во второй Дубай, убрав все трупы с ливийских пляжей. Кто же станет в такой ситуации инвестировать? Кто будет вкладывать свои средства в регион, который перестал быть мостом между Западом и Востоком, превратившись в передовую будущей третьей мировой войны?

Ворота ЕС - закрыты. Мы оказались задним двором Евросоюза. Уверен, что Ида-Вирумаа своими силами с этой ситуацией не справится. Регион нуждается в государственном внимании.

Долие годы наши топ-политики вообще не заглядывали в Ида-Вирумаа. Лишь в последнее время члены КабМина стали посещать Северо-Восток. Никто не хочет соваться туда, где много проблем. Гораздо проще ведь перерезать ленточки там, где нет проблем.