Пятница, 13-е: предвыборный шабаш! Задай вопрос политику и получи приз!

В пятницу, 13-го Rus.Postimees пригласил на дебаты ведущих русскоязычных политиков Эстонии. Среди гостей: председатель и три вице-председателя партий, депутаты Рийгикогу и президент Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA).
В пятницу, 13-го в 13.00 в выездной студии Rus.Postimees встретятся первые номера от столичных районов Ласнамяэ и Кесклинн: лидер социал-демократов Евгений Осиновский, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт, вице-председатель партии IRL Виктория Ладынская, кандидат от Союза Сависаара и "Делового Таллинна" Ольга Иванова, кандидат от Партии реформ Денис Бородич, кандидат от партии EKRE, президент Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) Керсти Крахт и заместитель председателя Объединенной Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков.
Команда Rus.Postimees предложит политикам:
- озвучить самую нелепую идею грядущих выборов
- назвать новую, эксклюзивную предвыборную идею
- подсчитать, во что она обойдется бюджету
- проанализировать бесплатные идеи
- ответить на самые неожиданные вопросы читателей
- пройти блиц-опрос
Внимание! Автор самого неожиданного вопроса политику получит приз от Rus.Postimees и клиники красоты VipMedicum. Ждем ваших вопросов в течение суток по адресу: vene@postimees.ee.
Дебаты проведут журналисты Елена Поверина и Николай Караев.
Участники предвыборных дебатов Rus.Postimees: Евгений Осиновский, Михаил Кылварт, Денис Бородич, Ольга Иванова, Виктория Ладынская, Керсти Крахт, Мстислав Русаков
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