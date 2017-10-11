Пятница, 13-е: предвыборный шабаш! Задай вопрос политику и получи приз!

В пятницу, 13-го в 13.00 в выездной студии Rus.Postimees встретятся первые номера от столичных районов Ласнамяэ и Кесклинн: лидер социал-демократов Евгений Осиновский, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт, вице-председатель партии IRL Виктория Ладынская, кандидат от Союза Сависаара и "Делового Таллинна" Ольга Иванова, кандидат от Партии реформ Денис Бородич, кандидат от партии EKRE, президент Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) Керсти Крахт и заместитель председателя Объединенной Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков.

Команда Rus.Postimees предложит политикам:

озвучить самую нелепую идею грядущих выборов

назвать новую, эксклюзивную предвыборную идею

подсчитать, во что она обойдется бюджету

проанализировать бесплатные идеи

ответить на самые неожиданные вопросы читателей

пройти блиц-опрос

Внимание! Автор самого неожиданного вопроса политику получит приз от Rus.Postimees и клиники красоты VipMedicum. Ждем ваших вопросов в течение суток по адресу: vene@postimees.ee.

Дебаты проведут журналисты Елена Поверина и Николай Караев.