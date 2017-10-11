Миксер: МИД Эстонии мог бы сразу осудить применение насилия в Каталонии

«Хотя самое первое заявление Министерства иностранных дел в тот воскресный день было составлено как ответ на запросы СМИ и касалось отношения Эстонии к самому факту проведения референдума и к решениям, которые могут быть сделаны на основании его вероятных результатов, тем не менее, да, конечно, могло бы - и даже должно было бы в нем быть также упоминание имевших место инцидентов с применением насилия», - сказал Миксер, комментируя в Рийгикогу тематику референдума в Каталонии 1 октября.

Миксер подчеркнул при этом, что в заявлениях на тему референдума, появившихся на следующий день, в понедельник, уже была выраженная Министерством иностранных дел Эстонии критика насилия, имевшего место в Каталонии.

«Однако прозвучавшие в какой-то момент упреки, будто Министерство иностранных дел и я лично не выразили в тот день свою четкую позицию по этому вопросу, не соответствуют действительности. Вы сами можете прочитать в вышедшей на следующий день бумажной версии газеты Eesti Päevaleht мои слова, сказанные еще 1 октября, - о том, что мы хотим, чтобы наведение конституционного порядка в Испании не сопровождалось насилием, о том, что ситуация в Каталонии вызывает у нас озабоченность и о том, что я надеюсь на то, что в ближайшие дни стороны найдут возможность для диалога», - сказал министр иностранных дел Эстонии.

В заявлении, с которым министр иностранных дел выступил в понедельник вечером, он выразил озабоченность по поводу ситуации в Каталонии и призвал обе стороны уладить разногласия без применения насилия.

Власти Каталонии сообщили, что более 800 человек пострадали в стычках с испанской полицией, пытавшейся не допустить проведения референдума о независимости. Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне.