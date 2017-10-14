Специалисты по развитию недвижимости: дела обстоят так хорошо, аж дух захватывает

«Количество сделок купли-продажи растет, спрос стабилен, зарплаты увеличиваются, покупательская способность населения тоже, люди научились ориентироваться на рынке недвижимости. Чего еще можно желать?» - сказал член правления бюро недвижимости Adaur Grup Тыну Тоомпарк, руководивший дискуссионной панелью «Миф или реальность? Есть ли бум на рынке жилых площадей?»

По словам Тоомпарка, сейчас нет ни одного признака близкого падения цен или даже медленного снижения. «Строительные работы дорожают, цены на землю тоже пошли вверх, - сказал Тоомпарк. Поэтому всех несколько пугает ситуация, когда все идет слишком хорошо».

Принимавшие участие в дискуссии предприниматели отметили: при том, что дела идут хорошо, о буме недвижимости в Эстонии говорить не приходится. Руководитель северного региона Domus Kinnisvara Рандо Ванавески отметил, что цена на жилую недвижимость растет вместе с экономикой, что делает рынок здоровее: «Люди больше не делают глупостей. Не покупают, потому что сосед купил, а больше думают».

Член правления Laam Kinnisvara Март Саа добавил: "Сейчас рынок недвижимости стабилен, а новые проекты появляются, как грибы после дождя. Пока спрос на квартиры и дома растет, что сейчас и происходит, рынок только укрепляется".