Анвельт: временное закрытие границ внутри Шенгена должно быть хорошо обосновано

"Это крайняя мера, применимая только в случае, если ни одна другая мера не обеспечивает внутренней безопасности союзного государства и необходимость закрытия пропуска вне пограничного контроля можно доказать партнерам и соседям. В то же время защищать внешние границы нужно на самом лучшем уровне. Целью должно быть сохранение главной ценности Евросоюза - свободы передвижения, - передает МВД Эстонии в пресс-релизе слова Анвельт. - Закрытие границы каждое государство берет под свою ответственность перед другими государствами и их гражданами, и это должно быть скоординировано с соседними государствами".

Анвельт сказал, что дебаты министров были яркими, однако перефразирую классику, слухи о смерти Шенгена все же сильно преувеличены.

Министры на встрече в Люксембурге обсудили выдвинутые Европейской комиссией предложения об изменении пограничных правил Шенгена, которые привели бы порядок восстановления внутреннего пограничного контроля в соответствие с потребностями сегодняшнего дня, вызванными новыми угрозами в области внутренней безопасности и общественного порядка.

Комиссия выдвинула три крупных предложения. Во-первых, государствам - членам Шенгенского договора можно было бы предоставить право увеличить временный пограничный контроль с шести месяцев максимально до года. При этом восстановление пограничного контроля является крайней мерой, которую следует применять только в случае действительно серьезной опасности — прежде всего в случае высокой вероятности пересечения границы терроризмом или опасности массовой незаконной иммиграции.

Во-вторых, если становится ясно, что угроза за год не сократится, можно будет увеличить временный контроль внутри Шенгена еще на два года или максимально до трех лет. При этом подобное решение должно сопровождаться прочими внутригосударственными шагами. Например, в случае угрозы терроризма в государстве должно быть введено чрезвычайное положение.

В третьих, в случае установления пограничного контроля на срок более шести месяцев государства должны предоставлять регулярные отчеты о рисках и доказывать, что установление пограничного контроля является крайним средством.

Следующим шагом будет работа над этими вопросами в рабочей группе по вопросам границ. Поскольку как речь идет о важном проекте, касающимся безопасности Шенгенского пространства, Эстония как председатель Совета ЕС желает достичь принятия соглашения по нему как можно быстрее.