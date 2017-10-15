В Таллинне произошло несколько серьезных ДТП, пострадали четыре человека

В субботу в 5.45 утра в Таллинне возле здания на улице Пронкси,3, по предварительным данным, 27-летний мужчина на автомобиле Audi A4 повернул направо, выехал на встречную полосу через две сплошные и столкнулся с фургоном Ford Transit, за рулем которого был 64-летний мужчина. Водитель Audi был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителю Ford была оказана первая помощь на месте.

В 18.38 возле Копли,14 в Таллинне 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения перешел дорогу по пешеходному переходу и добрался до тротуара, но упал назад на проезжую часть на двигавшуюся машину Toyota Rav 4, за рулем которой был 62-летний мужчина. Пешеход доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19.45 возле Эхитаяте-теэ,46 машина Volkswagen Passat, за рулем которой был 23-летний мужчина, сбила переходившую дорогу по пешеходному переходу 46-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 23.21 возле бульвара Сыпрузе, 198 в неположенном месте переходила дорогу 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения и была сбита автомобилем Kia Sportage, за рулем которого был 40-летний мужчина. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.