Таави Аас о возможной коалиции: в сотрудничество с Сависааром я не верю

«Будем встречаться со всеми партиями, которые прошли в горсобрание. Хотим найти общую точку зрения относительно возможного сотрудничества», - сказал Таави Аас в утреннем эфире ETV, передает Rus.ERR.

«Разумеется, мы не согласны что-то закрыть, ликвидировать или сломать», - отметил Таави Аас, добавив, что они готовы сотрудничать с той партией, которая хотела бы развивать Таллинн дальше.

В то же время сотрудничество с Эдгаром Сависааром, получившим личный мандат, Аас не представляет: «Это было бы очень сложно, я в это не верю».