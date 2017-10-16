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Таави Аас о возможной коалиции: в сотрудничество с Сависааром я не верю

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Центристская партия, получившая 40 мандатов из 79 в горсобрании Таллинна, еще не решила, будет ли она править столицей единолично или же в сотрудничестве с кем-то из других политических сил.

«Будем встречаться со всеми партиями, которые прошли в горсобрание. Хотим найти общую точку зрения относительно возможного сотрудничества», - сказал Таави Аас в утреннем эфире ETV, передает Rus.ERR.

«Разумеется, мы не согласны что-то закрыть, ликвидировать или сломать», - отметил Таави Аас, добавив, что они готовы сотрудничать с той партией, которая хотела бы развивать Таллинн дальше.

В то же время сотрудничество с Эдгаром Сависааром, получившим личный мандат, Аас не представляет: «Это было бы очень сложно, я в это не верю».

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