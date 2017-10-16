Самому старшему кандидату – 94 года, самому младшему – 18

Самому старшему кандидату – 94 года, самому младшему – 181
16 октября 2017 г., 14:17
Предприниматель из Вильянди Карл Лухт, который отпраздновал свой 94-й день рождения летом, стал самым старшим кандидатом на прошедших в Эстонии выборах в органы местного самоуправления и набрал 15 голосов.
Лухт баллотировался в рядах IRL. Он верит, что направление партии такое же, как и во времена первой республики, сообщает Rus.err.ee.
Разница в возрасте между самым пожилым и самым молодым кандидатом на этих выборах составила 76 лет, так как самой юной была 18-летняя Кайза Салусте, которая баллотировалась в Йыгевамаа.