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Самому старшему кандидату – 94 года, самому младшему – 18

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ФОТО: Liis Treimann

Предприниматель из Вильянди Карл Лухт, который отпраздновал свой 94-й день рождения летом, стал самым старшим кандидатом на прошедших в Эстонии выборах в органы местного самоуправления и набрал 15 голосов.

Лухт баллотировался в рядах IRL. Он верит, что направление партии такое же, как и во времена первой республики, сообщает Rus.err.ee.

Разница в возрасте между самым пожилым и самым молодым кандидатом на этих выборах составила 76 лет, так как самой юной была 18-летняя Кайза Салусте, которая баллотировалась в Йыгевамаа.

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