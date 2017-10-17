Ассанж обещает награду за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая поможет вывести полицию на организаторов и исполнителей убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом Ассанж написал на своей странице в Twitter вечером в понедельник, 16 октября.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J — Julian Assange (@JulianAssange) 16 октября 2017 г.

Ранее в тот же день 53-летняя журналистка и блогер погибла в результате взрыва, когда ехала в арендованном автомобиле. Эксперты высказали предположение о взрыве бомбы с дистанционным управлением. В последнее время Дафне Каруана Галиция занималась расследованием в отношении связей премьера-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников с "панамским досье", а также их возможными махинациями по продаже мальтийских паспортов и получением денег от правительства Азербайджана.

Каруана Галиция, в частности, сообщила о причастности главы страны к коррупционным схемам и о том, что панамская офшорная компания Egrant принадлежит жене премьера Мишель Мускат. Сам глава правительства отрицал все обвинения. Некоторое время назад журналистка заявила в полицию об угрозах, поступающих в ее адрес.

Реакция Евросоюза

"Жестокое убийство Дафне Каруаны Галиции - трагический пример журналистки, пожертвовавшей собой, чтобы пролить свет истины", - написал в своем Twitter председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Депутат от Европарламента от немецких "зеленых" Свен Гигольд (Sven Giegold) заявил, что шокирован убийством журналистки. По его словам, она играла решающую роль в расследовании дела об отмывании денег и коррупции на Мальте, в котором были замешаны крупные правительственные чиновники.