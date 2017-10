Ассанж обещает награду за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая поможет вывести полицию на организаторов и исполнителей убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом Ассанж написал на своей странице в Twitter вечером в понедельник, 16 октября.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J