Тысяча молодых семей в Латвии получит помощь на приобретение жилья

По-прежнему в приоритете будут семьи с детьми, но также есть надежда, что и молодые специалисты, приобретя жилье, останутся в Латвии.

Условия программы еще до конца не разработаны, но ее цель состоит в том, чтобы уменьшить срок, необходимый людям, чтобы накопить средства на первый взнос.

В настоящее время гарантию Altum при покупке жилья могут получить семьи, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Гарантия составляет 10-20% от суммы кредита в зависимости от количества детей в семье.

По подсчетам Латвийской ассоциации коммерческих банков, чтобы накопить на первый взнос на типовую квартиру, который составляет 20% от суммы кредита, семье необходимы четыре и более лет, а при помощи программы Altum первый взнос можно собрать в течение года.