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Предприниматель позвал к себе работать уволенных работников Раквереского мясокомбината

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Индрек Касела | ФОТО: Mati Hiis / Õhtuleht

Член правления компании по производству рыбной продукции PRFoods Индрек Касела сказал, что взял бы на работу в свою фирму уволенных из-за забастовки работников Раквереского мясокомбината, пишет Postimees.

«Где взять контакты уволенных в Раквере работников, которым угрожают, что назад не возьмут на работу? - написал в соцсетях Касела. - Таких смелых сотрудников взял бы к себе на работу!»

Позже Касела сказал Postimees, что это предложение действительно было сделано. Какую работу предприниматель может предложить уволенным людям, он не пожелал уточнять.

«Я не в курсе всех деталей, но такие методы, которыми работодатель решает проблемы, не кажутся правильными», - говорит предприниматель.

Предприятие Касела PRFoods занимается производством рыбной продукции в Эстонии, Финляндии и Великобритании, а также разведением рыбы в Швеции и Финляндии.

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