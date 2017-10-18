Предприниматель позвал к себе работать уволенных работников Раквереского мясокомбината

«Где взять контакты уволенных в Раквере работников, которым угрожают, что назад не возьмут на работу? - написал в соцсетях Касела. - Таких смелых сотрудников взял бы к себе на работу!»

Позже Касела сказал Postimees, что это предложение действительно было сделано. Какую работу предприниматель может предложить уволенным людям, он не пожелал уточнять.

«Я не в курсе всех деталей, но такие методы, которыми работодатель решает проблемы, не кажутся правильными», - говорит предприниматель.

Предприятие Касела PRFoods занимается производством рыбной продукции в Эстонии, Финляндии и Великобритании, а также разведением рыбы в Швеции и Финляндии.