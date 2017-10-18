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Троим гражданам Финляндии предъявлены обвинения в терроризме

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ФОТО: VESA MOILANEN/AFP/Scanpix

Генеральный прокурор Райя Тойвиайнен предъявила обвинения трем гражданам Финляндии, подозреваемым в подготовке преступления с террористическими намерениями.

Один из них также подозревается в обучении с целью осуществления террористической деятельности, а другой – в вербовке террористов. Им от 30 до 40 лет, проживают на юге Финляндии, сообщает издание Etelä-Suomen Sanomat со ссылкой на генпрокурора Райю Тойвиайнен.

В конце 2012-го - летом 2013-го обвиняемые собирались уехать на джихад в Сирию, чтобы воевать на стороне террористической организации, пишет fontanka.fi. Они организовывали собрания по поводу планируемой поездки. Свои намерения осуществили двое из них, третий так и не пересёк границу Сирии. Но и в Сирии ничего не произошло, по словам прокурора, потом все трое вернулись в Финляндию.

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