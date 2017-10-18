Финский президент рассказал, как найти общий язык с Путиным

«Лучше всего говорить прямо в лоб. Я откровенно говорю ему то, что думаю о политике (...) Нельзя оставлять недосказанностей. Нужно ясно говорить то, что думаешь. В случае с президентом Путиным это действует», — пояснил он.

Финский лидер добавил, что после разговоров с ним президент России «ни на что не жаловался», пишет lenta.ru.

«Я встречался с президентом Путиным много раз. Мы соседи и должны сохранять контакты друг с другом», — добавил Нийнистё, отметив при этом, что Хельсинки наиболее жестко выступает за сохранение антироссийских санкций несмотря на то, что они «очень сильно бьют по Финляндии».

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.