Фото: нетрезвый водитель автобуса спровоцировал цепную аварию
19 октября 2017 г., 08:27
Вчера около трех часов дня в Тарту на Нарвском шоссе водитель рейсового автобуса спровоцировал у Kivi Konsum цепную аварию, сообщает Tartu Postimees.
Автобус врезался в остановившийся перед ним фургон Volkswagen. Вследствие удара фургон в свою очередь врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал. У спровоцировавшего аварию водителя автобуса обнаружили признаки употребления алкоголя. В автобусе находились восемь пассажиров.