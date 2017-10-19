Фото: нетрезвый водитель автобуса спровоцировал цепную аварию

Автобус врезался в остановившийся перед ним фургон Volkswagen. Вследствие удара фургон в свою очередь врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль Nissan.

В результате ДТП никто не пострадал. У спровоцировавшего аварию водителя автобуса обнаружили признаки употребления алкоголя. В автобусе находились восемь пассажиров.