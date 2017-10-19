До и после: вокруг этого ремонта кухни разгорелись интернетные баталии

Распространяющаяся в интернете серия фотографий, показывающих, как выглядела эта кухня до ремонта и как выглядит сейчас, разделила пользователей сети на два лагеря: одни считают, что результат - отличный, другие, наоборот, уверены, что новый вариант очень неудачный и слишком простой.

Кухня после ремонта. Фото: mysahomestyling.com

Верхние темно-коричневые шкафы в одной части кухни были убраны, так как собственникам показалось, что висящие по всему периметру шкафы зрительно утяжеляют интерьер. Вместо них повесили открытые полки, а чтобы оживить пространство, наклеили обои с пестрым мелким рисунком. С другой стороны кабинетный стиль, как его назвали владельцы кухни, был не тронут.

Также в кухне появились новый светильник и раковина. По словам хозяев дома, на ремонт было потрачено всего 200 евро.

Фото: mysahomestyling.com

Конечно, кухня стала выглядеть совсем по-другому. Кому-то эти изменения пришлись не по вкусу, но это вполне естественно и, наверное, не стоит столь темпераментных дискуссий.

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