Telia инвестирует в обновление кабельной интернет-сети 50 миллионов

По словам директора по технологиям Telia Eesti Кирке Саар, предприятие наращивает объем инвестиций в новые решения для интернет-сети, он возрастет примерно в пять раз. «Речь идет о самом крупномасштабном в истории Эстонии проекте по обновлению интернет-сети. В ходе проекта мы построим по всей Эстонии сеть Telia, которую мы называем «сетью будущего». Она позволит увеличить в разы доступные сейчас пользователям скорости интернета», - заметила Саар.

Современные технологии заменят устаревшую

В процессе реализации проекта Telia постепенно закроет интернет-сеть, работающую на базе технологии ADSL, заменив ее более современными технологиями, например, оптоволоконной сетью и VDSL2.

Telia постепенно закроет интернет-сеть, работающую на базе технологии ADSL

«Оптика позволяет нам уже сейчас предлагать клиентам домашний интернет со входящей и входящей скоростью до 1 Гбит/с. Что касается технологии VDSL, с ее помощью мы хотим обеспечить возможность пользоваться скоростями интернета, превышающими в десять раз те, которые допускает эксплуатируемая сейчас технология ADSL», - пояснила Саар.

Строительство «сети будущего Telia» сейчас ведется в разных регионах. Уже в этом году десятки тысяч людей смогут воспользоваться высокими скоростями интернета. Отдельно стоит отметить тартуский проект, охватывающий Супилинна, Таммелинна, Ропка и Ихасте, кроме того, активная работа сейчас ведется в Пярнумаа, Вырумаа, Ляэнемаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа.

О том, где можно посмотреть план развития сети, читайте на портале Digitark.