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От эстонского гражданства освобождены 32 человека

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Паспорт Эстонии. | ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Правительством на состоявшемся в четверг заседании от эстонского гражданства были освобождены 32 человека.

Как сообщил BNS пресс-секретарь правительства, 28 из них постоянно проживают за рубежом и хотят принять гражданство страны проживания. Десять из них живут в России, восемь — в Норвегии, двое — в Швеции, один в Великобритании и по одному — в Германии, Ирландии и Голландии.

Четверо из желающих отказаться от эстонского гражданства проживают в Эстонии, двое из них хотят стать гражданами России и двое — гражданами Норвегии.

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