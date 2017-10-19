От эстонского гражданства освобождены 32 человека

Как сообщил BNS пресс-секретарь правительства, 28 из них постоянно проживают за рубежом и хотят принять гражданство страны проживания. Десять из них живут в России, восемь — в Норвегии, двое — в Швеции, один в Великобритании и по одному — в Германии, Ирландии и Голландии.

Четверо из желающих отказаться от эстонского гражданства проживают в Эстонии, двое из них хотят стать гражданами России и двое — гражданами Норвегии.