Столтенберг назвал дату следующего саммита НАТО

Как отмечается в сообщении его пресс-службы, на этой встрече в верхах пойдет речь об укреплении трансатлантической связи между Европой и Северной Америкой, а также о дальнейшей адаптации альянса к задачам ХХI века, передает «Интерфакс АВН».

"Мы ещё больше укрепим связь между Европой и Северной Америкой, на которой основан наш альянс, поскольку мы продолжаем адаптировать его к задачам XXI века", - цитирует пресс-служба Столтенберга.

Он заявил, что в ответ на растущие угрозы НАТО осуществило самое мощное в жизни одного поколения укрепление коллективной обороны. Наши многонациональные боевые группы на востоке альянса теперь полностью функциональны, и мы укрепляем наше присутствие в Черноморском регионе. Мы также активизируем наши усилия против кибератак и гибридных угроз".

"Мы будем опираться на наше ценное сотрудничество с партнерскими странами и организациями для борьбы с терроризмом и сохранение стабильности нашего соседства", - сказал генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО наращивает миссию по подготовке, консультированию и оказанию помощи афганским силам, чтобы их страна никогда больше не становилась безопасным убежищем для международных террористов. "Мы поддерживаем Глобальную коалицию в борьбе против ИГИЛ, также работаем над укреплением таких партнеров как Ирак. Мы углубляем отношения между НАТО и ЕС на благо всех наших стран".

Саммит впервые пройдет в новом комплексе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.