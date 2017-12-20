Маленькая девочка сделала большое пожертвование

«Иногда я читаю радостные истории о домашних животных, и тогда мне хочется, чтобы и в Эстонии животным было так же хорошо. Но наши приюты для животных - печальные места: там так много животных, - говорит Эва-Лотта. - Вот я и подумала, что, если я отдам им свои деньги, полученные на день рождения, собакам и кошкам смогут купить необходимые вещи».

Несмотря на то, что Эва-Лотта живет недалеко от Таллинна в Кохила, она решила пожертвовать 400 евро пярнускому приюту, потому что считает, что таллиннским приютам больше желающих помочь, пишет Pärnu Postimees. «Я ходила и в таллиннский приют, но в Пярну я увидела, что там животные больше нуждаются в помощи», - сказала она.

Эва-Лотта любит всех животных. Например, в начале каждого лета она ищет дом для петухов, чтобы те не попали в суп. Самый жуткий опыт этого лета - инцидент с цыплятами Tallegg. Когда осенью дети должны были делать в школе доклад на тему «Как я провел это лето», Эва-Лотта рассказала о жестоком обращении с цыплятами.

У Эвы-Лотты была собака по кличке Мыммик, пес пропал, когда ей было всего шесть лет. «Мы искали его на машине повсюду в течение полугода. Ездили в приюты для животных, давали объявления на радио, но так его и не нашли. Это был тибетский мастиф и мой лучший друг, - говорит Эва-Лотта. - Надеюсь, кто-то его нашел. Может, теперь он у кого-то дома… Я просто надеюсь, что о нем заботятся».

По словам мамы Эвы-Лотты, Мыммик был чипирован, поэтому Эва-Лотта еще надеется, что, если собака у кого-то и ее отведут к ветеринару, по чипу установят прежних владельцев, и они с Мыммиком встретятся вновь.

Пожертвованные Эвой-Лоттой деньги пошли в фонд стерилизации и кастрации животных. В год в приюте кастрируют и стерилизуют примерно 400 животных.