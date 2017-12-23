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ДТП на злосчастном перекрестке: женщину и двух детей доставили в больницу

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В Раквере вчера утром столкнулись фургон и легковой автомобиль, скорая помощь доставила с места ДТП в больницу женщину и двух детей.

ДТП произошло в 9.20 на перекрестке улиц Лиллеору и Тарту в Раквере.  Фургон Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 21-летний мужчина, проигнорировал обязанность уступить дорогу и врезался в Nissan Qashqai, которым управляла 34-летняя женщина.

Скорая помощь доставила водителя Nissan, а также находящихся в машине детей - двухлетнюю и шестилетнюю девочек - в Ракверескую больницу.

Портал Virumaa Teataja отмечает, что этот перекресток славится авариями.

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