ДТП на злосчастном перекрестке: женщину и двух детей доставили в больницу
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23 декабря 2017 г., 08:59
В Раквере вчера утром столкнулись фургон и легковой автомобиль, скорая помощь доставила с места ДТП в больницу женщину и двух детей.
ДТП произошло в 9.20 на перекрестке улиц Лиллеору и Тарту в Раквере. Фургон Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 21-летний мужчина, проигнорировал обязанность уступить дорогу и врезался в Nissan Qashqai, которым управляла 34-летняя женщина.
Скорая помощь доставила водителя Nissan, а также находящихся в машине детей - двухлетнюю и шестилетнюю девочек - в Ракверескую больницу.
Портал Virumaa Teataja отмечает, что этот перекресток славится авариями.