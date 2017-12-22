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Чего тут только нет! Жители Эстонии активно покупают товары через интернет

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ФОТО: Scanpix

В почтовых предприятиях в преддверии праздников работа кипит, так как жители Эстонии все чаще заказывают товары в интернете, сообщает телеканал TV3.

Председатель правления Omniva Йоона Салувеэр отмечает, что в этом году товаров в интернете заказано в два раза больше, чем в прошлом. Omniva каждую неделю должна доставлять 300 000 посылок, из них около 170 000 посылок доставляются в специальные почтовые автоматы.

В сюжете телеканала отмечается, что жители Эстонии заказывают в интернете все, что только можно, даже тракторы-газонокосилки. Согласен с этим утверждением и Салувеэр. «Заказывают все - одежду, электронику, косметику. Все», - отмечает он.

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