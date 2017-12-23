Сравнение цен: в каком магазине дешевле всего купить продукты на праздничный стол

Портал Tarbija24 сравнил стоимость в различных магазинах традиционных для рождественского стола угощений.

Дешевле всего покупки оказались в Rimi. Продуктовая корзина, в которую входит также свиной шейный карбонад, стоит 18,55 евро. В отличие от других продуктовых корзин, в которых есть 520-граммовая банка жареной капусты Põltsamaa, в Rimi того же производителя есть только 820-граммовая банка. Продуктовая корзина выходит дешевле в Rimi даже в том случае, если заменить свиное мясо на курицу для запекания.

Тем, кто хочет на рождественский стол поставить филе лосося, лучше отправиться за покупками в Maxima, где в сравнении с другими магазинами рыба стоит дешевле и в этом случае вся продуктовая корзина будет более выгодной по стоимости.

Самая дорогая продуктовая корзина в Selver: по сравнению с самым дешевым магазином разница составляет почти четыре евро.