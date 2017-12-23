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Фото: жители Тарту остались без электричества

Дополнено в 14:33!

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ФОТО: Reuters / Scanpix

В Тарту на подстанции Эмайыги отключились в 10.37 две линии, в результате чего в центре города без электричества остались 990 потребителей, в их числе торговый центр Tasku и тартуский рынок.

Обесточенные светофоры привели к неразберихе на дорогах. Пешеходы вынуждены рисковать жизнью, чтобы перейти улицу Рийя возле Тартуского универмага.

ФОТО: Raimu Hanson
ФОТО: Raimu Hanson

Elektrilevi занимается устранением неполадок и восстановит подачу электроэнергии при первой возможности.

Причина неполадок пока неизвестна.

В 14.13 в центре Тарту предприятие Elektrilevi возобновило подачу электроэнергии 386 потребителям. В Тяхтвере возобновить соединение надеются в течение ближайших часов, пока без электричества там остаются 604 потребителя.

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