Куда подевался снег? Смотрите и сравнивайте: зима сегодня и семь лет назад

В последние несколько лет зима не радует жителей Эстонии снежной погодой. Не стал исключением и 2017 год. А какая погода была семь лет назад? Смотрите и сравнивайте фотографии одних и тех же мест в 2017 и 2010 годах.
Тартуское шоссе
Синоптик Юри Каменик писал в 2010 году, что зима 2009-2010 года началась в середине декабря. При этом уже в конце ноября местами наблюдались серьезные заморозки и температура воздуха опускалась до -27 градусов.
Бульвар Мере
В северной части Эстонии сильные снегопады прошли в конце декабря и в начале января. В результате последних выпало 63 сантиметра снега, что, по данным станции Таллинн-Харку, стало новым рекордом.
По словам ученого Свена-Эрика Энно в середине января 2010 года снежный покров по всей Эстонии достигал полуметра. Последний раз такая картина наблюдалась в 1999 году.
Перекресток Хярпеа и Хейна
Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк отмечает, что в этом году на Рождество большого количества снега ждать не стоит.