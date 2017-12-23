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Куда подевался снег? Смотрите и сравнивайте: зима сегодня и семь лет назад

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В последние несколько лет зима не радует жителей Эстонии снежной погодой. Не стал исключением и 2017 год. А какая погода была семь лет назад? Смотрите и сравнивайте фотографии одних и тех же мест в 2017 и 2010 годах.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Тартуское шоссе

Синоптик Юри Каменик писал в 2010 году, что зима 2009-2010 года началась в середине декабря. При этом уже в конце ноября местами наблюдались серьезные заморозки и температура воздуха опускалась до -27 градусов.

Бульвар Мере

В северной части Эстонии сильные снегопады прошли в конце декабря и в начале января. В результате последних выпало 63 сантиметра снега, что, по данным станции Таллинн-Харку, стало новым рекордом.

По словам ученого Свена-Эрика Энно в середине января 2010 года снежный покров по всей Эстонии достигал полуметра. Последний раз такая картина наблюдалась в 1999 году.

Перекресток Хярпеа и Хейна

Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк отмечает, что в этом году на Рождество большого количества снега ждать не стоит.

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