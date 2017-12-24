Сегодня водителей на дорогах ждет настоящее испытание

Ранним утром дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе влажное от соли. На материке видимость на дорогах хорошая, без существенных осадков. Только на Хийумаа прошел мокрый снег и видимость слегка ограничена. По всей Эстонии плюсовая температура.

На северном побережье дует сильный ветер, вследствие чего на дорогу может повалить деревья и ветки. Существует опасность наледи.

Согласно прогнозу, днем переменная облачность без существенных осадков. На северо-востоке Эстонии могут пройти кратковременные снегопады, на юге и на островах возможны дожди и мокрый снег.

Температура воздуха колеблется на два-три градуса около нуля. Ветер северо-западный 8-13, порывами 16, на островах и побережье 13-18, порывами до 22 м/с. На северном побережье порывы могут достигать 25 м/с. Погодные условия переменчивые, на дорогах существует опасность черного льда.

Департамент шоссейных дорог рекомендует водителям воздержаться от ненужных обгонов. Департамент напоминает, что и на коротких дистанциях дорожные условия могут существенно различаться. Для безопасного движения необходимо выбирать подходящие к дорожным условиям скорость и стиль вождения.