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Фото: грузовик с рождественскими подарками для россиян вылетел с дороги

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Сегодня около трех часов ночи на 119-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Нурме произошло ДТП, в которое попал грузовик с российскими номерами. Представитель фирмы-перевозчика заявил Pärnu Postimees, что грузовик перевозил рождественские подарки.

Сегодня днем на место происшествия приехал другой грузовик, в который погрузили подарки. «Люди без подарков не останутся», - отметил представитель фирмы-перевозчика, добавив, что они должны быть доставлены завтра в Петербург и Москву.

По словам водителя грузовика, он вынужден был из-за ехавшей впереди машины резко затормозить. В итоге грузовик на скользкой дороге выехал в кювет.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан отметила, что в ДТП никто не пострадал. Представитель фирмы-перевозчика добавил, что водитель грузовика был после ДТП в шоке и его отвезли в больницу на осмотр.

Грузовик по-прежнему находится на месте ДТП и поэтому движение нарушено. В 13.13 Департамент шоссейных дорог отмечал, что движение на этом участке было полностью перекрыто. Однако вскоре одна полоса была открыта. В 16.17 движение было полностью восстановлено.

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