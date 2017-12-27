Хорошая новость: российские депутаты собираются искоренить резиновые квартиры

В Госдуму внесен законопроект, вводящий запрет на оформление и продажу микродолей в квартирах. Кроме того, появятся лимиты на регистрацию граждан в жилых помещениях: без ограничений можно будет вселить лишь супругов, родителей и детей. Остальных будут вселять по решению суда.

Поправки в Жилищный кодекс разработали председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и первый замглавы этого комитета Александр Сидякин.

Если на каждого жильца будет приходиться менее учетной нормы, установленной местными властями, после принятия поправок собственники не смогут регистрировать новых жильцов.

В Москве учетная норма составляет 10 квадратных метров на человека, в ряде регионов — 15−18 квадратов. Ограничения не коснутся супругов, родителей и детей.

Инициатива направлена на борьбу с резиновыми квартирами, в которых регистрируют десятки и сотни реально не проживающих в них жителей. Микродоли позволяют мошенникам злоупотреблять своим правом и выживать собственника из квартиры.