«Это пи****!»: участники дорожного движения не смогли сдержать эмоций, увидев ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

Читатель прислал в редакцию Järva Teataja видео с места ДТП. На нем слышно, как приблизившиеся к месту происшествия участники дорожного движения реагируют на открывшуюся перед ними картину.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас рассказала, что вчера в 21.50 на 75-ом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа произошло ДТП, когда грузовик, за рулем которого находился 45-летний мужчина, съехал в кювет. Водителя доставили в больницу, однако там травм не обнаружили.

Из-за произошедшего несколько часов было нарушено движение на шоссе Таллинн-Тарту. Юндас уточнила, что на месте происшествия была закрыта одна полоса, ее открыли в три часа ночи.