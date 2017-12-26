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«Это пи****!»: участники дорожного движения не смогли сдержать эмоций, увидев ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

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Вчера, 25 декабря, на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария – в районе Анна грузовик съехал в кювет.

Читатель прислал в редакцию Järva Teataja видео с места ДТП. На нем слышно, как приблизившиеся к месту происшествия участники дорожного движения реагируют на открывшуюся перед ними картину.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас рассказала, что вчера в 21.50 на 75-ом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа произошло ДТП, когда грузовик, за рулем которого находился 45-летний мужчина, съехал в кювет. Водителя доставили в больницу, однако там травм не обнаружили.

Из-за произошедшего несколько часов было нарушено движение на шоссе Таллинн-Тарту. Юндас уточнила, что на месте происшествия была закрыта одна полоса, ее открыли в три часа ночи.

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