Рождество в Центральной Эстонии глазами полицейских: пьяные водители и поколоченные жены

В период с 23 по 25 декабря в Ярвамаа задержали трех водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще у одного не было водительских прав. Также было зарегистрировано пять случаев семейного насилия и в вытрезвитель доставили двоих человек. В общей сложности реакция последовала на 27 вызовов, 16 из которых поступили в ночное время, передает Järva Teataja.
26 декабря 2017 г., 15:44
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас привела в качестве примера семейного насилия случай в деревне Ваали (волость Ярва), где пьяный 51-летний мужчина ударил свою 49-летнюю сожительницу.
«Мужчина задержан в качестве подозреваемого в совершении этого преступления. Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство по статье, предусматривающей применение физической силы», - добавила она.