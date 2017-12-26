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Рождество в Центральной Эстонии глазами полицейских: пьяные водители и поколоченные жены

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Семейное насилие. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Corbis / Scanpix

В период с 23 по 25 декабря в Ярвамаа задержали трех водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще у одного не было водительских прав. Также было зарегистрировано пять случаев семейного насилия и в вытрезвитель доставили двоих человек. В общей сложности реакция последовала на 27 вызовов, 16 из которых поступили в ночное время, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас привела в качестве примера семейного насилия случай в деревне Ваали (волость Ярва), где пьяный 51-летний мужчина ударил свою 49-летнюю сожительницу.

«Мужчина задержан в качестве подозреваемого в совершении этого преступления. Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство по статье, предусматривающей применение физической силы», - добавила она.

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