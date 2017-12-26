Рождество в Центральной Эстонии глазами полицейских: пьяные водители и поколоченные жены

В период с 23 по 25 декабря в Ярвамаа задержали трех водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще у одного не было водительских прав. Также было зарегистрировано пять случаев семейного насилия и в вытрезвитель доставили двоих человек. В общей сложности реакция последовала на 27 вызовов, 16 из которых поступили в ночное время, передает Järva Teataja.