Высылка дипломатов: МИД Эстонии надеется на возобновление работы консульских представительств в России

"Как генконсульство в Петербурге, так и консульство в Пскове смогут начать работу, как только будут улажены формальности в России. Надеемся, что это произойдет в начале января", - сообщил BNS пресс-секретарь МИД.

На прошлой неделе в интервью Радио 4 российский посол Александр Петров сказал, что российский консул в Нарве и эстонский генконсул в Петербурге в ближайшее время возобновят работу.

В конце мая власти Эстонии выслали из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казеннова и консула-советника Андрея Сургаева.

В ответ власти России тогда же объявили персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и главу Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик.