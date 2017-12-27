В праздничные дни в Эстонии зарегистрировано 285 сообщений о преступлениях

Среди поступивших сообщений упоминания о шести тяжких нарушениях и 66 преступлениях против имущества, в том числе о 41 краже и одном ограблении.

Были также зарегистрированы 18 ДТП с пострадавшими, в одной из аварий погиб один человек, пострадали в общей сложности 25 человек. Полиция задержала 88 нетрезвых водителей, четырех в состоянии наркотического опьянения. Зарегистрированы также 440 проступков.

В течение прошлой недели в Эстонии было зарегистрировано 12 случаев использования поддельных купюр евро. На границе выписан 21 запрет на въезд в страну, из Эстонии были высланы два человека. Чиновники ведомства выявили семь нарушений визового режима, один случай контрабанды и два случая нарушения пограничного режима.