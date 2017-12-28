Неправильно припаркованный автомобиль обернулся для водителя тюремным заключением

32-летний гражданин Голландии и России был задержан полицией в Пярнумаа. Полицейские во время патрулирования увидели припаркованный на зеленой зоне территории заправки автомобиль. Стражи правопорядка обнаружили на переднем сиденье спящего водители и сделали ему устное замечание за неправильно припаркованный автомобиль, проверили документы и задали несколько контрольных вопросов.

Мужчина отвечал уклончиво, чем вызвал подозрения, поэтому полицейские решили устроить дополнительную проверку водителя и автомобиля в Пярнуском отделении полиции. В результате в машине были в первую очередь найдены в небольшом количестве наркотические вещества, спрятанные в тайнике перед водительским сидением.

Но и после обнаружения наркотиков язык тела и манера вербального общения водителя указывали на то, что в машине может быть спрятано еще что-то. Продолжавшие осмотр автомобиля полицейские обнаружили в бензобаке 15 магазинных коробок и рам пистолетов Glock, который мужчина пытался незаконно вывезти из страны.

«Речь идет о преступлении против общественной безопасности и видно, что оно долго планировалось», - сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Лийза Нуут.

28 декабря Пярнуский уездный суд в рамках ускоренного производства признал мужчину виновным в попытке контрабанды стратегического товара и приговорил к одному году и шести месяцам тюремного заключения, из которых за решеткой сразу придется провести один месяц. Оставшийся срок не придется отбывать, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления.

Согласно решению суда, оружие и личный автомобиль признанного виновным были конфискованы.

В качестве дополнительного наказания после шокового тюремного заключения он будет выслан из страны и ему будет выдан запрет на въезд в Эстонию на пять лет. Также в его отношении начато производство в связи с хранением наркотических средств.