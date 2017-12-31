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Полезные советы: как в новогоднюю ночь добраться домой, не потратив уйму денег

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Такси. Иллюстративное фото. | ФОТО: Martin Ilustrumm

Для большинства людей новогодняя ночь означает вечеринки и развлечения. А для таксистов это самая напряженная ночь года. Каждый год в этот вечер и ночь поступают тысячи заказов, поэтому и уровень цен может быть выше обычного. Uber делится советами, как избежать больших затрат на возвращение домой в эту ночь.

Как рассказывают сами таксисты, заказов в канун Нового года становится больше к вечеру, а самое активное время - после полуночи. Поэтому вполне вероятно, что уровень цен на ночные поездки может быть выше обычного. Несмотря на это бояться того, что цена будет неожиданно высокой, не стоит: приложение Uber всегда рассчитывает примерную стоимость поездки до ее начала, так что люди, могут решить, хотят ли они ехать за такую цену.

Избегайте часа пик

Самый высокий уровень спроса - между двенадцатью и тремя часами ночи. Если большое количество людей хочет воспользоваться услугами такси одновременно, то цена автоматически увеличивается. Если вы хотите сэкономить, планируйте свою поездку заранее и при возможности возвращайтесь домой либо до, либо после часа пик.

Разделите расходы с друзьями

Второй способ потратить меньше — запланировать поездку так, чтобы вы смогли разделить ее с друзьями. Через приложение вы можете попросить водителя сделать несколько остановок по дороге, и либо захватить, либо подбросить друзей до места назначения. Так вы сэкономите время на ожидании водителя, и сама поездка обойдется вам дешевле.

Обратите внимание на то, в какую машину вы садитесь

В новогоднюю ночь по городу передвигается много машин и людей. Поэтому особенно важно обращать внимание на то, чтобы вы сели в правильную машину. Сверьте номер машины, а также ее модель. В приложении вы также увидите фотографию водителя- это еще один способ убедиться, что вы оказались в правильном автомобиле.

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