Украинцы физически вырвались из Эстонии, но юридически остались здесь

Мать одного из молодых людей рассказала, что ее сын и его друг чем-то приглянулись Юлии и она взяла их под свою опеку. И все бы ничего: парни молодые, но совершеннолетние. Однако родители узнали, что Стумрис переписывает на них свои фирмы в Польше и в Эстонии. А это означает, что рано или поздно молодых людей могут привлечь к ответственности, если эти фирмы окажутся замешанными в каких-то мошенничествах. То, что это вполне возможно, подтверждает многомесячное расследование деятельности Эви-Юлии Стумбрис, которое проводили обе редакции Postimees.

После публикации этой истории, мать сообщила нам, что Юлия, видимо, испугалась и отпустила парней домой. Устранена физическая угроза, но сохраняется финансовая. «Посмотрите в ваш Коммерческий регистр. В фирме Tepulo OÜ указан один-единственный член правления, и это наш парень. Та же история с польской фирмой», - рассказала украинка.

Мы проверили ее слова и убедились, что это так. Но что делать в ситуации, когда человек больше не хочет быть членом правления фирмы, а ее собственники не желают ничего менять в Б-карте? Этот вопрос мы адресовали в Министерство юстиции.

На него ответил руководитель службы частного права Минюста Индрек Никлус. «Речь идет о крайне сложном вопросе, точный ответ на который предполагает ознакомление с конкретными обстоятельствами, но их у нас нет. Прежде всего, подчеркну, что правовые отношения между юридическим лицом и членом правления прекращаются на основании договора с членом правления», - для начала объяснил он.

По его словам, согласно Закону о предпринимательстве, член правления-украинец может отправить заявление (например, по электронной почте) назначившему его в правление человеку, в данном случае, Стумбрис, в котором выразит желание покинуть пост члена правления. «Статья 184, часть 8 Закона о бизнесе говорит: если данные, внесенные о члене правления в Коммерческий регистр, становятся неверными по причине его отзыва, отставки или завершения времени его работы, то применяется 61 статья данного закона. Это означает, что если член правления подал заявление об отставке, фирма должна внести изменения в Коммерческий регистр. Если изменения в регистр не были внесены (то есть там по-прежнему будет записано, что этот человек является членом правления), то данные о фирме в Коммерческом регистре будут признаны неправильными».

Статья 61 гласит, что если данные в Коммерческом регистре неверны, то администратор регистра может сделать соответствующий запрос: «А это означает, что если в регистре и после подачи заявления по-прежнему будет указано, что этот украинец является членом правления, то он должен будет связаться с администратором регистра и сообщить о происходящем. В подтверждение нужно приложить электронное письмо с заявлением, которое он отправлял собственнику фирмы».

При выявлении неправильности Коммерческий регистр свяжется с предприятием (в данном случае - со Стумбрис). Если в течение двух недель данные не будут исправлены, их сможет исправить сам администратор регистра. «Если внесение изменений принесет с собой удаление фирмы из регистра, то администратор регистра примет решение о принудительной ликвидации фирмы. Но, на всякий случай, отмечу, что поскольку мы не знаем, что точно указано в договоре между ними, очень подробно комментировать эту ситуацию мы не можем»,- объяснил Никлус.

Мы посоветовали матери обратиться с аналогичным вопросом и к полякам.