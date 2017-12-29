В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году», - сказал Песков, которого цитирует NEWSru со ссылкой на РИА «Новости».

При этом сегодня, 29 декабря, по словам Пескова, Путин будет работать до семи вечера. «У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, до которого часа в последний рабочий день этого года будут трудиться президент и его пресс-служба.

Что касается январских каникул, то Песков сообщил, что президенту, возможно, придется в какие-то из этих дней выйти на работу. «Мы ничего не можем исключить, мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», - сказал Песков.

Ранее в Кремле также рассказали о главных достижениях и разочарованиях уходящего года.

Напомним, в прошлом году на новогодних каникулах президент планировал помимо работы заняться спортом. В позапрошлом году Путин тоже встречал Новый год дома в кругу родных и близких. Но где именно такие встречи происходят, в Кремле не уточняют.