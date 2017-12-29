Жителя Ласнамяэ обвиняют в убийстве жены: судебное следствие начнется в январе
29 декабря 2017 г., 20:17
В пятницу, 29 декабря, Харьюский уездный суд провел предварительное заседание по уголовному делу, в котором 56-летнего Виктора Офицерова обвиняют в убийстве жены.
Первое заседание по уголовному делу пройдет 19 января, передает rus.err.ee.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет мужчину в том, что 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ он ударил свою жену ножом в область шеи. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.