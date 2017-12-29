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Жителя Ласнамяэ обвиняют в убийстве жены: судебное следствие начнется в январе

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Нож. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В пятницу, 29 декабря, Харьюский уездный суд провел предварительное заседание по уголовному делу, в котором 56-летнего Виктора Офицерова обвиняют в убийстве жены.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 19 января, передает rus.err.ee.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет мужчину в том, что 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ он ударил свою жену ножом в область шеи. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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