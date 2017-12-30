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В смартфоне Samsung обнаружена неожиданная проблема

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Samsung Galaxy Note8 чёрного цвета | ФОТО: Samsung Newsroom

Владельцы флагманского смартпэда Samsung Galaxy Note8 начали сообщать на различных форумах и в социальных сетях о неожиданной проблеме со своим устройством.

Отметим, Galaxy Note8 поступил в продажу еще в сентябре, и до сих пор не было никаких сообщений о неполадках, пишет 4pda.ru.

Samsung Galaxy Note8

У некоторых обладателей Galaxy Note8 после полной разрядки и выключения аппарат больше не включается, а при подключении ЗУ ничего не происходит. Владельцы утверждают, что использовали только «родные» аксессуары.

Тем, кто столкнулся с проблемой, предлагают обменять устройства. При этом одним выдают восстановленные аппараты, а другим — совершенно новые. Но даже после этого у некоторых устройства снова перестают работать.

Представители индийского подразделения Samsung заявили, что в настоящее время у них нет какой-либо официальной информации о бракованных аккумуляторах Note8, и порекомендовали связаться с местной поддержкой Samsung. Также отметим, что на данный момент проблема не носит массовый характер.

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