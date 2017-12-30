Беспрецедентный случай: латыш выиграл суд у МИД Британии. Это облегчит жизнь приезжим

Гунару Гурецки грозила депортация, так как его ночевку на улице здесь посчитали нарушением закона. Не посчитались и со статусом Гунара - у него была работа и бездомным он был относительно короткий период, пишет Rus.TVNET.

Лондонская организация по защите прав бездомных взялась защищать интересы приезжего из Латвии и подала в суд на МИД. Судебные издержки составляли около 7000 британских фунтов. Незадолго до Рождества местный Высший суд заявил, что латвийский бездомный выиграл тяжбы.

«Это отличная новость для тех граждан ЕС, которые здесь работают, но из-за низких зарплат и высокой арендной платы стали временно людьми без определенного места жительства. Если они на улице, но у них есть работа, Иммиграционная служба не может выставить вон или помещать в социальные центры. Британский МИД, реагируя на решение суда, должен отменить все постановления: теперь соответствующие службы не должны выгонять людей из страны только лишь за то, что у них нет крыши на головой», - заявил директор юридического центра «Public Interest Law Unit» Майкл Тарноки.

Он отметил, что у многих граждан ЕС теперь будет возможность потребовать денежную компенсацию. «Люди, которые были помещены в так называемые «иммигрантские центры» могут получить деньги за это, так как их задержание было незаконно. В свою очередь у тех, кого насильственно выдворили из страны, есть право вернуться в Великобританию и снова искать работу».

В похожую ситуацию попал и латвиец Гвидо Осиньш - его продержали в центре 2 недели за то, что он ночевал в своей машине, однако правоохранительные органы усмотрели в нем потенциального бездомного. Теперь у мужчины и работа, и жилье, но те 2 недели он вспоминает с содроганием и думает отсудить у МИД компенсацию за моральный ущерб.

«Центр ничем не отличался от пребывания в тюрьме. Если британцы ловят всех, кто им не понравился на улице - это не нормально», - говорит Гвидо.