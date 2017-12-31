Галерея: в Тюри полыхал брошенный у леса Chrylser

В субботу, 30 декабря, около 23.34 спасатели Тюри получили вызов на улицу Толли, где горел автомобиль Chrylser.

По словам человека, вышедшего погулять с собакой, он услышал треск и увидел полыхающую машину. Затем он позвонил в центр тревоги, передает Postimees.

По первоначальным данным, пожар начался в салоне машины, вероятно, у сиденья переднего пассажира. Огонь полностью уничтожил внутреннее убранство салона автомобиля, серьезные повреждения получили передние сиденья и арматура.

Наружных повреждений на Chrylser практически не было. Ни один из спасателей не смог уверенно сказать, что стало причиной возгорания, однако высказывалось предположение, что всему виной вышедшая из строя электроника.

Как предполагается, машина стояла в том месте несколько дней. Никто не пострадал. Владелец Chrysler прибыл на место происшествия после того, как полицейские позвонили ему.