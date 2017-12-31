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В Маарду произошла авария с участием учебного автомобиля: пострадала девятимесячная девочка

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Полицейский автомобиль. | ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В субботу, 30 декабря, в 16.20 на перекрестке улиц Кеэмикуте и Крооди в Маарду (Харьюмаа) произошло ДТП.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, находившаяся за рулем легкового автомобиля Ssangyong Rexton 37-летняя женщина, у которой не было действующих прав, задела учебный Volkswagen Passat Variant, остановившийся на обочине в ходе урока по вождению. Машиной Volkswagen управляла 24-летняя женщина, не имеющая соответствующей категории водительских прав, и в качестве учителя выступал 26-летний мужчина.

В результате столкновения Ssangyong вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Carisma, которым управлял 57-летний мужчина. Находившуюся в Ssangyong девятимесячную девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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