В Маарду произошла авария с участием учебного автомобиля: пострадала девятимесячная девочка

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, находившаяся за рулем легкового автомобиля Ssangyong Rexton 37-летняя женщина, у которой не было действующих прав, задела учебный Volkswagen Passat Variant, остановившийся на обочине в ходе урока по вождению. Машиной Volkswagen управляла 24-летняя женщина, не имеющая соответствующей категории водительских прав, и в качестве учителя выступал 26-летний мужчина.

В результате столкновения Ssangyong вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Carisma, которым управлял 57-летний мужчина. Находившуюся в Ssangyong девятимесячную девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.