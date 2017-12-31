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Предлагавший детям деньги за секс 73-летний педофил продолжает настаивать на УДО

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Ребенок. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

73-летний Вячеслав Переходцев, отбывающий тюремное заключение за сексуальные преступлениях против детей, продолжает настаивать на условно-досрочном освобождении. Мужчина вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны.

В первой половине декабря Тартуский уездный суд отказал Переходцеву в условно-досрочном освобождении, но адвокат заключенного обжаловал это постановление в окружном суде, передает Rus.ERR.

«Тартуский окружной суд примет решение по апелляции не позднее 10 января», - сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Суд первой инстанции посчитал досрочный выход Переходцева из тюрьмы под электронное наблюдение необоснованным, против его выхода на свободу была и прокуратура.

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