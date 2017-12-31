Предлагавший детям деньги за секс 73-летний педофил продолжает настаивать на УДО

В первой половине декабря Тартуский уездный суд отказал Переходцеву в условно-досрочном освобождении, но адвокат заключенного обжаловал это постановление в окружном суде, передает Rus.ERR.

«Тартуский окружной суд примет решение по апелляции не позднее 10 января», - сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Суд первой инстанции посчитал досрочный выход Переходцева из тюрьмы под электронное наблюдение необоснованным, против его выхода на свободу была и прокуратура.