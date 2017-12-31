Предлагавший детям деньги за секс 73-летний педофил продолжает настаивать на УДО

73-летний Вячеслав Переходцев, отбывающий тюремное заключение за сексуальные преступлениях против детей, продолжает настаивать на условно-досрочном освобождении. Мужчина вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны.
31 декабря 2017 г., 11:59
В первой половине декабря Тартуский уездный суд отказал Переходцеву в условно-досрочном освобождении, но адвокат заключенного обжаловал это постановление в окружном суде, передает Rus.ERR.
«Тартуский окружной суд примет решение по апелляции не позднее 10 января», - сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм.
Суд первой инстанции посчитал досрочный выход Переходцева из тюрьмы под электронное наблюдение необоснованным, против его выхода на свободу была и прокуратура.