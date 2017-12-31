Адвокат Родченкова призвал пресмыкающийся перед Россией МОК сменить лидера

«Томас Бах (президент МОК - прим. «Ленты.ру») так и не понял, что дело не в Родченкове и не во Владимире Путине, а в олимпийских идеалах. Когда они нарушены и коррумпированы, Олимпиада превращается в серию дешевых карнавальных игр», — заявил Уолден.

По словам адвоката, МОК — это политизированная структура. Он отметил, что сборная Кувейта не была допущена до Олимпиады-2016 из-за менее серьезных нарушений, а олимпийский комитет этой страны по-прежнему дисквалифицирован. При этом Россия, в которой существовала допинговая система, примет участие в церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.

«МОК просто пресмыкается перед могущественной Россией и наказывает маленькие страны», — подчеркнул Уолден.

27 декабря адвокат Родченкова заявил, что МОК не пытается защитить его клиента. По его словам, информатора WADA после возвращения в Россию ждут пытки и смерть. В комитете назвали слова Уолдена смешными.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Выступить на Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговой системе. Они поедут в Южную Корею под олимпийским флагом.

Также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России, однако он может быть восстановлен в правах до закрытия Игр. Это позволит отечественным спортсменам выйти под национальным флагом.