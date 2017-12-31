Пресса США о годе президента Трампа: "Неужели это действительно было?!"

Премию за самую потешную получает известный сатирик Дэйв Барри, напечатавший в либеральной Miami Tribune длиннющий обзор событий 2017 года.

Автор воспринимает уходящий год как бурную новогоднюю вечеринку, после которой ты просыпаешься в мусорном баке в другом штате, измазанный острым соусом и посыпанный блестками. Когда в твое сознание проникает полная, ужасная картина произошедшего, ты начинаешь скулить, сворачиваешься калачиком и задаешь себе вопрос: "Неужели это действительно было?!"

"Вот как мы воспринимаем 2017 год, - пишет Барри. - Это был такой сюрреалистический год, так кишевший странными и тревожными событиями, что вам приходится серьезно предположить, что некто - и когда мы говорим "некто", мы подразумеваем "Россию", - подмешивал нам в водопровод ЛСД".

"Происходит диковинное событие, - продолжает автор, - которое заполняет весь эфир, но до того, как мы его осознаем, происходит другое диковинное событие, и еще одно, и еще. Они происходят все быстрее и быстрее, обрушиваются на нашу страну с силой урагана ненормальности 5-й категории, который заставляет нас забиться в норки, прицепляются к нашему разуму, и мы больше не уверены, что реально, а что нет".

Примеры? Барри упоминает загадочное слово covfefe, которое однажды твитнул Трамп и которого нет ни в одном словаре. Это была сенсация. "Все об этом говорили! Covfefe! Но потом оно исчезло, как дым, как утренний туман. Что это было?! Действительно ли это произошло?"

"И действительно ли тысячи людей маршировали по Вашингтону в шляпах в форме влагалищ? - продолжает сатирик перечень странных, но реальных событий 2017 года. - И действительно ли государственный секретарь назвал президента США "кретином"?

Начало года застало страну в состоянии жестокого раскола по поводу выборов 2016 года, пишет автор.

"На одной стороне были люди прогрессивных взглядов, которые отказывались признать Дональда Трампа президентом в силу следующих обстоятельств:

Он - Гитлер. Он буквально как Гитлер. Он буквально хуже Гитлера.

На другой стороне были сторонники Трампа, чья позиция заключалась в следующем:

Вы проиграли! Вы - блевотные либеральные нытики. Заткнитесь, лузеры!"

Барри констатирует, что между этими позициями было довольно мало общего. Но время шло, и стороны нашли путь к тому, чтобы возненавидеть друг друга еще пуще, в чем автор иронически находит проявление "широты и щедрости американского духа".

Главым новостным сюжетом года Барри называет "русских, которые, согласно множеству непоименованных источников, вмешались в выборы. Никто не знает, как конкретно русские повлияли на выборы, но все уверены, что они что-то сделали, особенно Си-эн-эн... Вы можете включить Си-эн-эн в любое время дня и ночи, и практически гарантировано, что вы услышите слово "русские" в течение 10 секунд, даже во время рекламы исподнего Depends".