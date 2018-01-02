Стало известно, где проводят зимний отпуск наши министры

Стало известно, где проводят зимний отпуск наши министры1
2 января 2018 г., 17:23
Премьер-министр Юри Ратас с первого дня нового года до 7 января находится в отпуске, задачи главы правительства выполняет министр юстиции Урмас Рейнсалу.
Премьер-министр проводит свой отпуск в кругу семьи в Финляндии, сказали порталу ERR Uudised представители государственной канцелярии.
Согласно порядку замещения министров Ратаса должен был замещать министр здоровья и труда Евгений Осиновский, но он тоже в отпуске до 15 января. По сообщению Delfi, Осиновский отдыхает в Аргентине.