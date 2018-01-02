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Стало известно, где проводят зимний отпуск наши министры

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Премьер-министр Юри Ратас. | ФОТО: Alexey Vitvitsky/Sputnik

Премьер-министр Юри Ратас с первого дня нового года до 7 января находится в отпуске, задачи главы правительства выполняет министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Премьер-министр проводит свой отпуск в кругу семьи в Финляндии, сказали порталу ERR Uudised представители государственной канцелярии.

Согласно порядку замещения министров Ратаса должен был замещать министр здоровья и труда Евгений Осиновский, но он тоже в отпуске до 15 января. По сообщению Delfi, Осиновский отдыхает в Аргентине.

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